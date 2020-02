LWL: 63 neue Plätze entstehen

Angeblich sollen 63 neue Heimplätze im Kreis Warendorf entstehen. Mit diesem Versprechen wartet LWL-Sozialdezernent Matthias Münning auf. Doch die Zahl stimmt so nicht. Zwar wandelt der Landschaftsverband tatsächlich Plätze um – aber für Schwerstmehrfachbehinderte werden keine zusätzlichen Angebote geschaffen. Schließlich müssen freie Träger, die ein neues Heim bauen, die dort entstehenden Plätze an anderen Standorten wieder abbauen. Deswegen kann keine Rede davon sein, dass es bei Heimplätzen für Menschen mit schweren Behinderungen zu einer Ausweitung des Angebotes kommt. Nicht umsonst stehen mehr als 100 Menschen im Kreis Warendorf auf Wartelisten. Sie hoffen zum Teil schon seit Jahren auf einen Heimplatz. Dass der Landschaftsverband die Eltern mit dem Hinweis abspeist, innerhalb der nächsten drei Jahre eine neue Bedarfsabfrage zu machen, ist dreist und rücksichtlos.

Falsch ist auch die Darstellung, dass Claudia Elkmann ihren schwerstmehrfachbehinderten Sohn nun in ihrer Wunscheinrichtung unterbringen kann. Gewünscht wurde ein Heim in Sassenberg. Die Mutter hofft nun, einen Platz in dem neu geplanten Wohnheim der Caritas in Freckenhorst zu erhalten. Das dauert allerdings noch. Denn im Moment liegt nicht einmal die Baugenehmigung für dieses Projekt vor.

Zumindest auf Kreisebene bewegt sich aber inzwischen etwas. Astrid Birkhahn, sozialpolitische Sprecherin der CDU-Kreistagsfraktion, will die fehlenden Heimplätze im Sozialausschuss zum Thema machen. Das ist gut. Die Schwerstmehrfachbehinderten brauchen mehr Heimplätze. Es ist ungeheuerlich, dass sie im Stich gelassen werden.

- Beate Kopmann