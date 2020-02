Nachdem das Land NRW im Jahr 2018 das mehrjährige Wohnraumförderungsprogramm neu aufgestellt hat, profitierten Investoren und Eigentümer auch 2019 von nochmals attraktiveren Rahmenbedingungen und Konditionen. Insgesamt konnten im letzten Jahr 128 Wohneinheiten, die im Kreis Warendorf entstehen, aus dem Landestopf gefördert werden. Damit stieg der Umfang der geförderten Wohneinheiten im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent.

Wie die Wohnraumförderung des Kreises berichtet, fließen rund 11,3 Millionen Euro in den Bau von Mietwohnungen für Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen, in Wohnplätze für Menschen mit Behinderungen sowie in Eigenheime für Familien, die aufgrund Ihres Einkommens zum Bezug öffentlicher Mietwohnungen berechtigt wären. Allein die Förderung im Eigenheimbereich wurde im Vergleich zum Vorjahr um etwa 770 000 Euro gesteigert.

Vom Land NRW wurden bereits Anpassungen der Wohnraumförderungsbestimmungen für das Förderjahr 2020 angekündigt. Die bestehenden Grunddarlehenspauschalen pro Quadratmeter Wohnfläche werden bei der Förderung des Mietwohnungsneubaus voraussichtlich erneut angehoben. Auch für den Neubau und Erwerb von Eigentum sollen die Darlehensbeträge steigen.

Auch für die Modernisierung von Mietwohnraum und Eigenheimen hat das Land attraktive Konditionen erlassen. Es kann ein großzügiger Tilgungsnachlass von bis zu 30 Prozent der Darlehenssumme in Anspruch genommen werden.

Für weitergehende Informationen zu den Fördermöglichkeiten stehen die Mitarbeiterinnen der Kämmerei, Wohnraumförderung, des Kreises unter 0 25 81/ 53-20 40 und -42 zur Verfügung. Die aktuell geltenden Konditionen können zusammen mit weiteren Links zur NRW.BANK unter www.kreis-warendorf.de aufgerufen werden.