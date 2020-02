Wer am Mittwochabend die Sporthalle des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Beckum betritt, könnte auf den Gedanken kommen, dass hier eine dezimierte Fußball-Mannschaft trainiert. Sieben Männer in roten Shirts laufen durch die Sporthalle und kicken sich den Ball lässig zu. Doch mit Fußball hat ihre Sportart nichts zu tun.