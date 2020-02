Kocker setzt sofort auf Angriff

Dennis Kocker wurde in Ahlen geboren und zog im Alter von zehn Jahren nach Hamm. Nach dem Jura-Studium in Münster arbeitet er als Rechtsanwalt in Hamm. Der 40-jährige Jurist ist auch Lehrbeauftragter für Verwaltungsrecht am Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster.

Kocker ist seit 1997 SPD-Mitglied. Er war mehrere Jahre Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Hamm. Er gehörte von 2004 bis 2019 dem Rat der Stadt Hamm an, war Fraktionsvorsitzender und kandidierte 2014 für das Amt des Oberbürgermeisters in Hamm.

Seit 2012 ist Kocker mit seiner Frau Carina verheiratet, die aus Warendorf stammt und in Freckenhorst aufwuchs. Auch aus familiären Gründen zog Kocker 2019 zurück in den Kreis Warendorf – nach Oelde-Stromberg. Seinen Zivildienst leistete der Jurist beim Rettungsdienst des Kreises Warendorf, wo er auch während des Studiums weiter als ehrenamtlicher Rettungssanitäter Dienst in Drensteinfurt machte. Privat engagiert sich Kocker als Fußballschiedsrichter. Und bis April 2020 bleibt er noch Präsident des Stadtsportbundes Hamm.