Handwerk auf der Gewinnerseite

In Beckum wird richtig geklotzt. 12,6 Millionen Euro investiert die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf dort ab dem Sommer in neue Werkstätten. Voraussetzung für einen stimmigen Zeitplan: Die Handwerker stehen pünktlich parat. Klingt makaber, aber das ist tatsächlich eine Herausforderung, die sich selbst für die Kreishandwerkerschaft stellt.

„Wir haben einerseits Fachkräftemangel und andererseits prall gefüllte Auftragsbücher“, erklärt Hauptgeschäftsführer Frank Tischner bei der Jahrespressekonferenz. Im Schnitt warten die Kunden deswegen 9,1 Wochen auf den Handwerker. Im Bauhauptgewerbe sind es sogar 13,4 Wochen. Umgekehrt können die Betriebe ihre Kapazitäten nicht weiter ausbauen.

„ Durch Technik erkennen wir früh, wenn zum Beispiel ein Heizungsteil erneuert werden muss. Aber es wird immer ein Mensch sein, der dann das Ersatzteil einbaut. Durch Technik erkennen wir früh, wenn zum Beispiel ein Heizungsteil erneuert werden muss. Aber es wird immer ein Mensch sein, der dann das Ersatzteil einbaut. “ Frank Tischner

Drei große Themen treiben das Handwerk derzeit um: der Umgang mit erneuerbaren Energien, Digitalisierung und der Generationenwechsel in den Betrieben. Im Kreis Warendorf sei die Branche generell gut aufgestellt, sagt Tischner. In den knapp 3300 Betriebe mit 22 000 Beschäftigten wurden 530 neue Lehrverträge abgeschlossen. „Die Zahl passt, trotzdem konnten 120 bis 150 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Und zwar quer durch alle Handwerksberufe.“

Noch sei die Konjunktur gut, „aber der Zenit ist überschritten“. Umso mehr ärgert sich der Hauptgeschäftsführer darüber, dass sich das Handwerk mit sinnloser Bürokratie herumschlagen müsse – etwa der Bonpflicht, die alle Bäckereien unter Generalverdacht stelle. Das Handwerk, so Tischner, habe nun 50 Punkte aufgelistet, die ausufernde Bürokratie benennt und dazu Verbesserungsvorschläge liefert.

Dass das Handwerk Gewinner der Digitalisierung sein werde, steht für den KH-Hauptgeschäftsführer außer Frage. Viele Jobs würden zwar künftig wegfallen: beispielsweise der des Fernfahrers. „Das autonome Fahren wird kommen, Dann können Lkw 24 Stunden ohne Pause unterwegs sein.“ Aber das Handwerk könne von der Digitalisierung in den meisten Fällen doppelt profitieren. Ein Beispiel: „Durch Technik erkennt der Wartungsbetrieb früh, wenn ein Heizungsteil erneuert werden muss. Aber es wird immer noch ein Mensch sein, der dann das Ersatzteil einbaut.“

Von Vorteil seien für die heimischen Betriebe auch alle Aktivitäten im Bereich der energetischen Gebäudesanierung. „Ohne das Handwerk geht da nichts.“

„ 25 Prozent der Betriebsinhaber sind älter als 60. 25 Prozent der Betriebsinhaber sind älter als 60. “ Frank Tischner

Große Sorgen bereitet Tischner dagegen, dass 25 Prozent der Betriebsinhaber im Kreis über 60 sind. „Jedes Jahr hören 2,5 Prozent der Betriebe auf, weil sie keinen Nachfolger finden. Das ist dramatisch, was sich da abspielt.“ Auch weil hier eine Generation die Zeche zahle, die nach dem Krieg diese Gesellschaft aufgebaut hat. „Viele haben so kalkuliert, dass der Verkauf des Betriebes Teil der Altersvorsorge ist.“ Eine Rechnung, die oft nicht mehr aufgeht.

Für Tischner nur ein Grund mehr, um junge Leute neugierig aufs Handwerk zu machen: insbesondere durch soziale Medien. Der KH-Geschäftsführer ist selbstkritisch: „Mit Slogans wie ‚Lehrjahre sind keine Herrenjahre‘ kommen wir nicht weiter. Die jungen Leute wollen einen coolen Job.“ Den können sie im Handwerk finden, ist Tischner sicher – nicht nur wegen Karrieremöglichkeiten, die es durch Betriebsübernahmen gibt. So engagier sich die Kreishandwerkerschaft beispielsweise in Südafrika, Mosambik und Jordanien, wo man Berufsbildungspartnerschaften pflege. Finanziert werden diese Projekte komplett vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. „Erst neulich war wieder eine unserer Auszubildenden eine Zeit in Mosambik. Die kommen natürlich alle begeistert zurück.“