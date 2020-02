Mehr Einlieferungen in Kinderklinik

Kreis Warendorf -

Von Beate Kopmann

Die Jugendschützer in Warendorf sind bestens zufrieden. Es gab keine Alkoholexzesse von Jugendlichen, die ein Einschreiten von Polizei und Ordnungsamt erfordert hätten. Das sah in anderen Orten des Kreises ganz anders aus. Auch in der Ahlener Kinderklinik wurden wieder mehr volltrunkene Jugendliche eingeliefert