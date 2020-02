„Völlig ruhig“ war es dagegen beim Warendorfer Rosenmontagszug. „Es gab nichts Spektakuläres, und wir mussten auch keinen Jugendlichen in die Schutzstelle bringen.“ Bereits am Samstag waren vier betrunkene Jugendliche in Ennigerloh und einer in Telgte in Schutzstellen aufgenommen worden.