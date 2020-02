„Tag der Archive“ erstmals in Ahlen statt im Kreishaus

Wer hat das schönste „Geschichtsschätzchen“ oder das interessanteste „Archivschätzchen“? Diesen Fragen will Kreisarchivar Dr. Knut Langewand nachgehen, wenn er am Sonntag, 8. März, zum „ Tag der Archive “ in die Lohnhalle der Zeche Westfalen einlädt.

Wer hat das schönste „Geschichtsschätzchen“ oder das interessanteste „Archivschätzchen“? Diesen Fragen will Kreisarchivar Dr. Knut Langewand nachgehen, wenn er am Sonntag, 8. März, zum „Tag der Archive“ in die Lohnhalle der Zeche Westfalen einlädt.

Zum ersten Mal verlässt die Veranstaltung, die alle zwei Jahre ausgerichtet wird, das Kreishaus. „Als größte Stadt im Kreis war Ahlen da erste Wahl“, sagt der Kreisarchivar, der von 10 bis 17 Uhr originale Schätze des Ahlener Stadtarchivs ausstellt. Objekte aus der Gründungszeit des Bergbaus und der Industrie in Ahlen bilden den Schwerpunkt. „In Vitrinen werden Archivalien gezeigt, aber es gibt auch Originaldokumente zum Anfassen.“ Das sei auch der Unterschied zu einem Museum, wo man vieles nur anschauen, aber nicht berühren darf. „Saubere Hände sind natürlich Voraussetzung“, so Langewand. Anders als oft im Film gezeigt, ließen sich alte Dokumente so deutlich schonender umblättern als mit Handschuhen. Dank der inzwischen digitalisierten Standesamtsbestände können am Archivtag Recherchen in den Geburts- und Heiratsregistern unternommen werden. Eine gute Ergänzung, meint der Gastgeber, zu den gesammelten Totenzetteln des Arbeitskreises Familienforschung, der ebenso anwesend sein wird.

Neben dem Kreisarchiv präsentieren sich 16 historische Vereine und Initiativen aus Ahlen, Vorhelm und Dolberg gemeinsam der Öffentlichkeit. Vorträge und Führungen auf einen Förderturm der Zeche runden das Programm ab. Ebenso locken eine Kaffeetafel und ein Bücherflohmarkt mit ausrangierten Beständen aus dem Kreisarchiv.

Zurück zu den gesuchten „Schätzchen“: Mitbringen dürfen Interessierte Fundstücke vom eigenen Dachboden oder aus dem Kellerregal. Diese müssten nicht dauerhaft abgegeben werden. „Wer uns schöne Sachen vorbeibringt, hat aber auf jeden Fall die Chance auf einen besonderen Preis“, verspricht Dr. Knut Langewand. Neben Papiere, Fotos, Dokumenten oder Büchern geht es auch um größere Geräte, Pokale oder Alltagsgegenständen aus der Vergangenheit.