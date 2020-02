Viele Fragen zum Coronavirus gehen beim Kreisgesundheitsamt ein. Bislang gibt es keinen Erkrankungsfall im Kreis Warendorf. Da es mittlerweile aber auch in NRW Fälle gibt, muss mit einer Ausbreitung gerechnet werden. Der Kreis Warendorf ist darauf vorbereitet. Unter anderem werden Abstimmungsgespräche mit Krankenhäusern, Rettungsdiensten und Ordnungsämter geführt.

Gute Hygiene ist der beste Schutz. Dr. Wolfgang Hückelheim , Leiter des Kreisgesundheitsamtes, weist darauf hin, dass wegen der Grippesaison ohnehin folgende Hygienemaßnahmen eingehalten werden sollten:

•Husten- und Nieshygiene (in die Armbeuge husten bzw. niesen)

•Einmal-Taschentücher benutzen und dann umgehend entsorgen

•Regelmäßig gründlich Hände waschen

•Auf Händeschütteln verzichten.

Sollte jemand von milden unspezifischen Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Gliederschmerz, Heiserkeit) betroffenen sein, so ist derzeit ein Grippevirus der lokal und saisonal im Vergleich zum Coronavirus häufigere Erreger. Eine Virusabklärung etwa durch Abstrich erfolgt auf Veranlassung des Hausarztes. Wer Vorerkrankungen (Lunge, Herz, Immunsystem, Tumorleiden) hat, älter als 60 Jahre ist oder ein Kind erwartet, sollte sich zeitnah in ärztliche Behandlung begeben. Atemnot, Kurzatmigkeit, Fieber und plötzliche auftretende Bettlägerigkeit können Hinweise für eine Lungenentzündung sein – in diesen Notfällen ist der Rettungsdienst anzurufen.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW hat unter 02 11 / 8 55 47 74 eine Hotline für Bürger geschaltet. Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr erreichbar und gibt allgemeine Auskünfte.

Außerhalb der Praxisöffnungszeiten des Hausarztes erreicht man über die 116 117 freitags von 15 bis 22 Uhr und samstags/sonntags von 8 bis 22 Uhr eine ärztlich besetzte Beratungshotline.

Ebenso steht im Verdachtsfall als Bürger des Kreises Warendorf die Hotline des Kreisgesundheitsamtes zur Verfügung. Sie ist unter 0 25 81 / 53 55 55 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr erreichbar.