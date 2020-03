Jugendliche, junge Erwachsene, Junggebliebene – sie alle sind auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. Vielleicht aber auch nach ihrem Platz in der Kirche. Darum lädt die Jugendseelsorgekonferenz im Kreis Warendorf erstmals zu einem Jugendgottesdienst auf Dekanatsebene ein, bei dem sich Vorbereitende und Teilnehmer „überregional“ gemeinsam auf die Suche machen. Das Motto des Gottesdienstes, der am Sonntag, 15. März, um 19 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche in Warendorf-Einen stattfindet: „Platzsuche“.

Der Anteil an jungen Menschen in den Sonntagsgottesdiensten nehme stetig ab, beschreibt Ulrich Hagemann, Pastoralreferent in der Pfarrei St. Laurentius in Warendorf, die Situation. Und das treffe nicht nur auf die Dekanatspfarreien Beelen, Everswinkel, Freckenhorst, Harsewinkel, Ostbevern, Sassenberg, Telgte und Warendorf zu. „Da kam uns die Idee, die Jugendlichen und Junggebliebenen, die noch gerne eine Messe besuchen, zu bündeln und mit ihnen zusammen ein neues Gottesdienstformat auszuprobieren.“

Vier Elemente werden einen Platz im Gottesdienst finden. „Es wird einen Impuls, eine kurze Predigt geben, die zur Lebenswirklichkeit der jungen Menschen passt“, verspricht Kaplan Matthias Rump aus Warendorf, der den Gottesdienst feiern wird. Außerdem soll die Gemeinschaft deutlich werden. So werden die Teilnehmer schon beim Hineinkommen begrüßt, auch Gespräche im Gottesdienst sind vorgesehen. Zu viel verraten möchte das Team noch nicht. „Auf jeden Fall wird es eine Aktion geben, bei der die Jugendlichen und die anderen Besucher aktiv miteingebunden werden.“