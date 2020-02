Vorzeitig will der Kreis Warendorf seine Schulden in diesem Jahr um weitere 4,8 Millionen Euro reduzieren. „Wir wollen einen Auftrag des Kreistages schnell umsetzen. So kommen wir dem Ziel der Schuldenfreiheit ein gewaltiges Stück näher. Statt wie geplant 2030 wird das deutlich früher gelingen. Durch nachhaltige Entschuldungspolitik entlasten wir zukünftige Generationen“, erklärten Landrat Dr. Olaf Gericke und Kreiskämmerer Dr. Stefan Funke.

Die Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen beliefen sich zum Jahresende 2019 auf 12,7 Millionen Euro. Der Haushaltsplan 2020 sah für dieses Jahr ursprünglich einen Schuldenabbau von „nur“ 2,4 Millionen vor. Mit dem jetzigen Vorstoß soll der Schuldenstand im Vergleich zu 2019 um mehr als die Hälfte auf dann nur noch rund sechs Millionen Euro (zum Jahresende) reduziert werden. So können durch den zusätzlichen Schuldenabbau langfristig Zinsaufwendungen eingespart werden. Auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die selber Schulden abgebaut haben, profitieren von dem geplanten Schritt des Kreises.

Zum Hintergrund: Aufgrund der guten Liquiditätslage des Kreises und der Tatsache, dass für Guthaben „Strafzinsen“ (sogenannte Verwahrentgelte) fällig werden, hat die Verwaltung das Thema bereits vor gut einem Jahr aufgegriffen. CDU, FDP und FWG im Kreistag hatten Anträge zu erhöhter Schuldentilgung gestellt. Die Verwaltung hat sämtliche Banken um Mitteilung der Konditionen zur vorzeitigen Tilgungsmöglichkeit von laufenden Investitionskrediten gebeten. Das Ergebnis: Zwölf Darlehen werden vorzeitig in voller Höhe getilgt. Es verbleiben dem Kreis nur vier Kredite, die in den folgenden Jahren getilgt werden. Der eingesparte Zinsaufwand gleicht die Vorfälligkeitsentschädigungen für vorzeitige Tilgung fast aus. Über das Entschuldungspaket entscheidet der Finanzausschuss am 6. März.