In schwierigen Lebenssituationen ist es wichtig, einen vertrauten Menschen an der Seite zu haben. Gerade auf der Intensivstation können Angehörige einen wichtigen Beitrag zur schnelleren Genesung des Patienten leisten. Das St. Elisabeth-Hospital Beckum orientiert sich daher verstärkt an den Bedürfnissen der Angehörigen und hat dafür von der Stiftung Pflege e.V. erneut das Zertifikat „Angehörigenfreundliche Intensivstation“ erhalten.

„Dass auf Intensivstationen die Angehörigen jederzeit willkommen sind, ist eine Grundvoraussetzung dafür, den Angehörigen als Teil des therapeutischen Konzeptes für den Intensivpatienten zu integrieren“, erklärte der Pflegefachleiter der Intensivstation, Thomas Gössling . Der Angehörige leistet emotionalen Beistand und gibt dem Patienten das wichtige Gefühl, dass sich jemand „kümmert“. Das „Kümmern“ wird durch „Da-Sein“ vermittelt. „Da-Sein“ ermöglicht Berührungen, Anteilnahme, am Alltag teilhaben lassen und auch ganz praktische Hilfen. Die Voraussetzung hat die Intensivstation des Beckumer Krankenhauses durch die uneingeschränkte Öffnung für den Angehörigen geschaffen, was nun mit einem Zertifikat gewürdigt wurde.

„Wir freuen uns, dass unsere Intensivstation als „Angehörigenfreundliche Intensivstation“ zertifiziert wurde“, erklärte die Leiterin des Qualitätsmanagements, Michaela Ochsenfeld. Ein Besuch ist in Absprache mit dem pflegerischen oder ärztlichen Personal jederzeit möglich. Damit die Patienten der Intensivstation besser entspannen können, wurde vor einiger Zeit in den Zimmern ein entsprechendes Raumkonzept umgesetzt, das den schwerkranken Menschen ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt und Ängste abbaut. Der Blick der Patienten richtet sich oft gegen die Decke oder eine Wand und aus diesem Grund wurden großformatige Bilder mit einem sicheren Schienensystem unter der Decke und an den Wänden befestigt.