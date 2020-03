Ohne Impfung kein Kitabesuch

Schul- und Kindergartenkinder sollen wirksam vor Masern geschützt werden. Das ist das Ziel des Masernschutzgesetzes, das am 1. März in Kraft getreten ist. Es sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in Schule oder Kindergarten die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen müssen. Auch bei der Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson muss ein Nachweis über die Masernimpfung erfolgen.

Einen Maserschutz nachweisen müssen auch Menschen, die in Gemeinschaftseinrichtungen oder medizinischen Einrichtungen tätig sind wie Erzieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches Personal – soweit diese Personen nach 1970 geboren sind. Auch Asylbewerber und Flüchtlinge müssen den Impfschutz vier Wochen nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft haben.

„ Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. “ Kreisgesundheitsamt

Der Nachweis kann durch den Impfausweis, das gelbe Kinderuntersuchungsheft oder durch ein ärztliches Attest erbracht werden. Er ist in der Regel gegenüber der Leitung der Einrichtung vor Beginn der Betreuung zu erbringen. Kinder, die schon vor dem 1. März im Kindergarten, in der Schule oder in anderen Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden, müssen die Bescheinigung bis zum 31. Juli 2021 erbringen.

Den Nachweis ist ebenfalls für das Personal in Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Arztpraxen erforderlich. In vielen medizinischen Einrichtungen ist das bereits gelebte Praxis.

Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen lassen, müssen mit einer Geldbuße von bis zu 2500 Euro rechnen. Die Geldbuße kann auch gegen die Leitungen von Kindertagesstätten verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder aufnehmen. Ein Bußgeld kommt auch in Betracht gegen nicht geimpftes Personal in Gemeinschaftseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und Asylbewerberunterkünften und gegen nicht geimpfte Bewohner solcher Unterkünfte.

Nichtgeimpfte Kinder können vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden. Nichtgeimpftes Personal darf in Gemeinschafts- oder Gesundheitseinrichtungen keine Tätigkeiten aufnehmen.

Kinder, die unter zwei Jahre alt sind, müssen mindestens eine Masernschutzimpfung nachweisen und können dann aufgenommen werden. Kinder unter einem Jahr können ohne Nachweis in die Kita gehen.

Bei Menschen ohne Maserschutz, die bereits in Einrichtungen betreut werden oder tätig sind, und bei Personen in Kinderheimen und Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber muss das Gesundheitsamt informiert werden und entscheiden, ob Tätigkeitsverbote ausgesprochen werden.

Im Internet gebe es viele falsche Informationen zur Masernimpfung. „Lassen Sie sich davon nicht beeinflussen, denn die Impfung ist trotz möglicher Impfreaktionen gut verträglich. Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Komplikationen wie Mittelohr-, Lungen oder Gehirnentzündungen sind möglich“, teilt das Kreisgesundheitsamt mit.

Weitere Infos gibt es unter 0 25 81/53 53 20 oder 53 53 60 beim Gesundheitsamt des Kreises.