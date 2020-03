Ein Mitarbeiter der thyssenkrupp Industrial Solutions AG am Standort in Neubeckum ist positiv auf den Sars-CoV-2 (Corona-Virus) getestet worden. „Unser Mitarbeiter wurde am 5. März vom Gesundheitsamt Unna informiert, dass er als Verdachtsfall gilt. Seitdem befindet er sich in häuslicher Quarantäne“, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Am Samstagnachmittag (7. März) sei dem Mitarbeiter mitgeteilt worden, dass er positiv auf das Corona Virus getestet wurde. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend gut.

Unterdessen befänden sich alle Kollegen, mit denen der infizierte Mann vom 2. bis 5. März in direktem Kontakt stand, für 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Betroffen von dieser Maßnahme sind 15 Personen. Darüber hinaus hat das Unternehmen als Vorsichtsmaßnahme elf weitere Personen gebeten, die Kontakt zu dem Mitarbeiter hatten, sich für 14 Tage freiwillig in häusliche Quarantäne zu begeben oder bei negativem Testergebnis an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Alle anderen Mitarbeiter können in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ihre Arbeit am Standort Münsterland fortsetzen.

Ein Krisenstab am Standort Neubeckum steht in engem Kontakt mit den betroffenen Mitarbeitern und den zuständigen Gesundheitsämtern. „Wir bewerten laufend die aktuelle Situation und werden alle notwendigen Maßnahmen treffen, die für Gesundheit und Wohlergehen unserer Mitarbeitenden notwendig sind“, informiert Unternehmenssprecher Tino Fritsch.

thyssenkrupp hatte bereits zu Beginn der sich abzeichnenden Corona-Krise umfangreiche Hygiene- und Verhaltensanweisungen erlassen. Dazu zählt, dass Mitarbeiter in Absprache mit dem Vorgesetzten verstärkt im Homeoffice arbeiten können. Meetings sollen, soweit möglich, virtuell abgehalten werden.