Es gibt einen zweiten Fall von Corona-Virus im Kreis Warendorf: Ein Mitarbeiter der thyssenkrupp Industrial Solutions AG am Standort in Neubeckum ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der Mann wohnt im Kreis Unna. „Unser Mitarbeiter wurde am 5. März vom Gesundheitsamt Unna informiert, dass er als Verdachtsfall gilt. Seitdem befindet er sich in häuslicher Quarantäne“, teilte das Unternehmen am Montag mit. Am Samstagnachmittag (7. März) sei dem Mitarbeiter mitgeteilt worden, dass er positiv getestet wurde. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend gut.

Alle 15 Kollegen, mit denen der infizierte Mann vom 2. bis 5. März in direktem Kontakt stand, befinden sich für 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus hat das Unternehmen als Vorsichtsmaßnahme elf weitere Personen gebeten, die Kontakt zu dem Mitarbeiter hatten, sich für 14 Tage freiwillig in häusliche Quarantäne zu begeben oder bei negativem Testergebnis an den Arbeitsplatz zurückzukehren.

„Wir bewerten laufend die aktuelle Situation und werden alle Maßnahmen treffen, die für Gesundheit und Wohlergehen unserer Mitarbeiter notwendig sind“, informiert Unternehmenssprecher Tino Fritsch.

Das Kreisgesundheitsamt teilte am Montagnachmittag mit, dass es sonst keine neuen bestätigten Coronavirus-Erkrankungen im Kreis gibt. Allerdings war das Amt vom Kreis Unna gebeten worden, die Kontaktpersonen des infizierten Mitarbeiters von thyssenkrupp auf das Coronavirus zu testen.

Der Ahlener Schüler, der nach einer Skifreizeit in Südtirol leichte Krankheitssymptome aufwies, hat keine Corona-Virus-Infektion. Das Gesundheitsamt erhielt am Montag das negative Ergebnis der entsprechenden Laboruntersuchung. Nach wie vor bleiben der Jugendliche und die etwa 60 weiteren Schülerinnen und Schüler aus Ahlen sowie ihre Begleitpersonen in Quarantäne. Eine Gruppe der 9. Jahrgangsstufe des Gymnasiums St. Michael war am Wochenende – wie berichtet – von einer Südtirol-Skifreizeit zurückgekehrt. Südtirol ist inzwischen als Risikogebiet eingestuft