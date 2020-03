Im Kreis Warendorf ist die Zahl der Coronavirus-Fälle auf fünf angestiegen. Wie das Gesundheitsamt des Kreises mitteilte, sind zwei Männer aus Ahlen und Oelde positiv auf das Virus getestet worden. Beide sind aus Südtirol zurückgekehrt. Sie haben nur leichte Symptome und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen. Den ersten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion im Kreis Warendorf hatte das Gesundheitsamt am Samstag bestätigt. Am Dienstagmorgen waren zwei Fälle in Beckum und Beelen bekannt geworden. Außerdem ist bei einem Mitarbeiter von thyssenkrupp in Neubeckum das Coronavirus nachgewissen worden. Weil der Mitarbeiter nicht im Kreis Warendorf, sondern im Kreis Unna wohnt, taucht er in der Statistik des Kreises Warendorf aber nicht auf. Trotzdem kontrolliert das Gesundheitsamt in Warendorf die Kontaktpersonen des Infizierten in Neubeckum. Weitere Infos: www.kreis-warendorf.de.