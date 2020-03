„Eine Bereicherung für unsere Gesellschaft“

Ein wenig anders war diese Feierstunde in Zeiten von Coronavirus schon: Im Eingangsbereich des Sparkassenforums wurden für die Teilnehmer der Einbürgerungsfeier Desinfektionsmittel bereitgestellt, auf einen Händedruck bei der Verleihung der Einbürgerungsurkunde wurde ebenfalls verzichtet.

Ansonsten, so die Botschaft von Landrat Dr. Olaf Gericke , solle es eine ganz normale Feier sein. „Es gab vorab Anrufe, ob die Veranstaltung überhaupt stattfindet.“ Und so blieben auch einige Plätze im Sparkassenforum frei. Dennoch freuten sich Gericke und seine drei Stellvertreter Franz-Ludwig Blömker , Winfried Kaup und Rudolf Luster-Haggeney, neue deutsche Staatsangehörige aus 15 Nationen zu begrüßen. Insgesamt 234 Menschen aus 41 Nationen haben sich im Jahr 2019 im Kreis Warendorf einbürgern lassen. Erstmals kamen die meisten Einbürgerungsanträge von Menschen aus Großbritannien. 49 Einbürgerungen von britischen Staatsbürgern gab es im Kreis. In der Top 5 folgen die Türkei mit 39, Italien und Sri Lanka mit jeweils 14 und das Kosovo mit 12 Personen.

„Mit dieser Veranstaltung möchten wir ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung dafür setzen, dass Sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben.“ Die Entscheidung sei vielen sicher nicht leicht gefallen und oft mit dem Abschied von einer anderen Staatsangehörigkeit verbunden.

„Mit Ihren Fähigkeiten, Erfahrungen und Talenten sind Sie eine große Bereicherung für unsere Gesellschaft. Ich freue mich, dass Sie einen Platz in unserer Mitte gefunden haben.“

Stellvertretend für alle Neubürger überreichte Gericke dem 25-jährigen Alper Bate aus Griechenland und dem im Libanon geborenen Sami Houkayem die Einbürgerungsurkunden. Für die große Gruppe der Briten sprach Malcolm Holmes über seine Beweggründe, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Seit 1981 lebt Holmes mit seiner deutschen Frau in Oelde. Als langjähriges Mitglied der Firmen-Musikband der GEA Westfalia Separator bereicherte Holmes die Feierstunde mit „When a man loves a woman“.

Auch ein Blockflötentrio (Julia Butsch, Ida Kugler und Lucie Steffen) der Schule für Musik im Kreis Warendorf bereicherte die Feierstunde.