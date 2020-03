Im Kreis Warendorf ist die Zahl der Coronavirus-Fälle am Donnerstag auf acht gestiegen, nachdem sich eine 62-jährige Frau aus Drensteinfurt ebenfalls infiziert hat. Sie war zuvor im Urlaub in Südtirol und wies nach ihrer Rückkehr Symptome auf. Die Frau ist aber nicht schwer erkrankt und befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Auch den anderen sieben Infizierten geht es gut. Niemand muss im Krankenhaus behandelt werden.