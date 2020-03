Im Kreis Warendorf ist die Zahl der Coronavirus-Fälle am Donnerstag auf elf gestiegen. Die vier neu Infizierten kamen alle aus dem Urlaub in Südtirol zurück. Betroffen sind eine Frau aus Drensteinfurt, eine Frau aus Ennigerloh, ein Mann aus Ahlen und ein Mann aus Oelde. Sie alle befinden sich lediglich in häuslicher Quarantäne. Auch den anderen sieben Infizierten geht es gut. Niemand muss im Krankenhaus behandelt werden.