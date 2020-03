Eine 21-jährige Ennigerloherin wurde am späten Freitagmittag bei einem Unfall schwer verletzt. Sie war mit ihrem Kleinwagen von Ennigerloh in Richtung Hoest unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor, dabei überschlug sie sich mit dem Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte halfen ihr aus dem Auto, da dieses sich nicht mehr öffnen ließ. Ein zeitgleich angeforderter Rettungshubschrauber aus Lünen war nicht mehr erforderlich. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Feuerwehr Hoest war es der erste Einsatz mit dem vor zwei Wochen in Dienst gestellten Hilfeleistungslöschfahrzeug. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Oelder Straße komplett gesperrt.