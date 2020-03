Der Ahlener Frank Schott wurde von der Mitgliederversammlung des Kreissportbundes Warendorf in Sendenhorst einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Der 53- jährige Ahlener, der seine Wurzeln in der Leichtathletik hat, folgt damit Ferdi Schmal , der im vergangenen Jahr von seinem Posten zurücktrat.

Die knapp 90 Delegierten wählten mit Wolfgang Krogmeier aus Beckum ebenfalls einstimmig einen neuen Vizepräsidenten. „Wie wollen in Zukunft noch näher an unsere 280 Mitgliedsvereine heran. Als Serviceeinrichtung im Kreis Warendorf werden wir zukünftig intensiver mit unseren Mitgliedern zusammenarbeiten und auf deren Bedürfnisse eingehen“, blickte Frank Schott in die Zukunft.

Als Gast konnte die Versammlung den neuen Präsidenten des Landessportbundes NRW Stefan Klett begrüßen. „Auch in den kommenden Jahren werden wir die gute Arbeit des Kreissportbundes Warendorf begleiten und die Sportvereine in den Förderprogrammen finanziell unterstützen“.

Zuvor hatte Prof. Dr, Nils Neuber ein Referat zum Thema „Lebenslanges Lernen – auch im Sport“ gehalten. Zudem überbrachte der Landrat des Kreises Warendorf Dr. Olaf Gericke überbrachte die Grüße der Kreisverwaltung und sicherte auch in den kommenden Jahren Unterstützung des Kreises zu.