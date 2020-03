Kreis Warendorf -

Von Beate Kopmann

1500 Beschäftigte arbeiten noch in den Freckenhorster Werkstätten. Aber nicht, weil sie der Corona-Krise trotzen wollen. Es fehlt schlicht an Betreuungsmöglichkeiten für die Behinderten. Der Caritasverband überlegt jetzt, zum Beispiel Lehrer von Förderschulen, die zurzeit nicht unterrichten können, in diesem Bereich einzusetzen.