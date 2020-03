84 bestätigte Coronavirus-Fälle – das ist der aktuelle Stand im Kreis Warendorf am Dienstagnachmittag (17. März). Somit sind weitere 19 Personen seit Montagnachmittag erkrankt. Die gute Nachricht: ein Patient ist wieder gesund gemeldet. Die Städte und Gemeinden sind wie folgt betroffen: Ahlen (6), Beckum (9), Beelen (2), Drensteinfurt (8), Ennigerloh (5), Everswinkel (5), Oelde (14), Ostbevern (1), Sassenberg (2), Sendenhorst (9), Telgte (3), Wadersloh (3) und Warendorf (17). Die Erkrankten und ihre Kontaktpersonen sind zum größten Teil Urlaubsrückkehrer und haben überwiegend nur leichte Symptome. Auf WN-Anfrage informierte der Kreis Warendorf, dass derzeit 32 Intensivbetten in den vier Akut-Krankenhäusern im Kreis zur Verfügung stehen. Von den 32 Intensivbetten sind 23 mit Beatmungsgeräten ausgestattet. „Wir sind im Moment in intensiven Gesprächen mit den Krankenhäusern und optimistisch, dass weitere Intensivbetten im Kreis Warendorf eingerichtet werden können“, informierte Kreissprecher Thomas Fromme.