Er gibt sich cool. „Die können nichts auflösen, was es gar nicht gibt“, sagt Dr. Christian Blex , AfD-Kreisvorsitzender und Mitglied des Landtages. Blex meint den „Flügel“. Denn ausgerechnet seine Parteifreunde aus Nordrhein-Westfalen wollen den neuerdings vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften „Flügel“ um den Chefideologen Björn Höcke los werden.

Blex gilt als Freund Höckes

Blex selbst gilt als enger Freund von Höcke, den er unter anderem als Redner in die Stadthalle Ahlen geholt hat. Dass Björn Höcke vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, ist für Blex jedenfalls kein Grund, sich von seinem Parteifreund zu distanzieren. „Wir haben in der Partei ein Schiedsgericht. Das muss entscheiden. Vorher werde ich mich ganz sicher nicht öffentlich von Parteifreunden distanzieren.“

Ob er selbst an Einfluss bei der AfD in NRW verlieren wird? Angst um seine politische Zukunft hat der studierte Lehrer (Mathe und Physik) „ganz sicher nicht“. Schließlich gehe es lediglich um eine Stellungnahme des Vorstandes, sagt Blex auf Anfrage unserer Zeitung. „Das ist ganz schlechter Stil“, befindet er. „Sich durch öffentliche Äußerungen über Parteifreunde profilieren zu wollen, wird keinen Erfolg haben.“ Ob dem so sein wird, bleibt abzuwarten.