Kurzarbeitergeld entlastet Betriebe

Das Coronavirus trifft die Wirtschaft hart. Manche Betriebe in der Region bangen bereits um ihre Zukunft. Die Regierung hat daher den Rahmen geschaffen, Unternehmen schnell und umfassend zu helfen. Rückwirkend zum ersten März können Arbeitgeber einfacher Kurzarbeitergeld bei den Arbeitsagenturen beantragen. Joachim Fahnemann , Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, erklärt im Interview, was Arbeitgeber nun tun können.

Wie schätzen Sie die Lage am Arbeitsmarkt ein?

Fahnemann: Das Coronavirus trifft die Wirtschaft mit voller Wucht und in der jetzigen Heftigkeit auch gänzlich unvorbereitet. Es ist nicht absehbar, welche Auswirkungen das Virus auf die weltweite und regionale Konjunkturlage haben wird. Die Regierung hat schnell auf diese Situation reagiert und die Voraussetzungen, unter denen Arbeitgeber Kurzarbeitergeld beantragen können, deutlich vereinfacht. Jetzt gilt es, den Betrieben vor Ort sofort zu helfen, um Arbeitsplätze zu sichern.

Wie reagieren die Unternehmen in der Region auf die Situation?

Fahnemann: Die Anfragen von Unternehmen, die sich bei unseren Experten im Arbeitgeber-Service nach Kurzarbeit erkundigen, sind erheblich gestiegen. Die Arbeitgeber setzen alles daran, ihr Personal zu halten.

Wie kann Kurzarbeitergeld helfen?

Fahnemann: Kurzarbeitergeld ermöglicht Betrieben, Arbeits- und Entgeltausfall zum Teil auszugleichen. Dazu können sie die reguläre Arbeitszeit ihrer Beschäftigten vorübergehend verkürzen und so die Personalkosten senken und ihren Betrieb wirtschaftlich entlasten. Den Verdienstausfall der Beschäftigten gleicht die Arbeitsagentur aus. Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld muss grundsätzlich auf einem unabwendbaren Ereignis oder wirtschaftlichen Gründen beruhen. Dies trifft zu, wenn Lieferungen ausbleiben und die Produktion eingeschränkt werden muss. Ein unabwendbares Ereignis liegt auch dann vor, wenn durch staatliche Schutzmaßnahmen Betriebe geschlossen werden. Ob die Voraussetzungen für die Gewährung des Kurzarbeitergeldes vorliegen, entscheiden Experten in unseren Häusern. Wichtig ist: Betriebe müssen Kurzarbeit vorher bei der Arbeitsagentur anzeigen. Erst danach können sie Kurzarbeitergeld beantragen.

Welche Neuregelungen gibt es aufgrund der Corona-Krise?

Fahnemann: Rückwirkend zum 1. März können Unternehmen bereits Kurzarbeitergeld erhalten, wenn mindestens zehn Prozent der Arbeitnehmer eines Betriebes vom Arbeitsausfall betroffen sind. Vorher war ein Arbeitsausfall für mindestens 30 Prozent der Belegschaft erforderlich. Außerdem müssen Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge mehr auf das Kurzarbeitergeld zahlen. Darüber hinaus ist es nicht mehr erforderlich, den Arbeitsausfall vor der Beantragung von Kurzarbeitergeld auszugleichen, indem Beschäftigte zunächst Plusstunden auf ihrem Arbeitszeitkonto abbauen. Zusätzlich ermöglicht der Gesetzgeber auch Zeitarbeitsunternehmen Kurzarbeitergeld zu beantragen.

Wie stellt sich die Arbeitsagentur auf, um den Firmen zu helfen?

Fahnemann: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Arbeitgebern schnell zu helfen und haben unsere Teams, die Arbeitgeber zu Kurzarbeitergeld beraten, erheblich verstärkt. Zusätzlich haben wir die Zahl der Mitarbeiter, die Anträge bearbeiten und das Kurzarbeitergeld auszahlen, deutlich erhöht. Da wir die Anträge dezentral bearbeiten, ist sichergestellt, dass es zu keinen Engpässen kommt. Dies hat sich bereits bei anderen krisenhaften Situationen bewährt.

Wo bekommen Unternehmen Informationen und Anträge?

Fahnemann: Unternehmen können sich auf unserer Website www.arbeitsagentur.de informieren. Hier gibt es alle wichtigen Infos, Antragsformulare und auch ein Erklärvideo für Arbeitgeber. Alle Anträge können online gestellt werden. Unser Arbeitgeber-Service berät ebenfalls telefonisch unter 08 00 / 4 55 55 20 zu Kurzarbeitergeld. Allerdings müssen Anrufer momentan mit einem erhöhten Anrufaufkommen rechnen. Aktuell verzeichnen wir in der Agentur zehnmal so viele Anrufe wie an regulären Tagen. Persönliche Gespräche führen wir zum Gesundheitsschutz für unsere Kunden und Mitarbeiter in der jetzigen Lage nicht.