Weil die Kapazitäten der Corona-Test-Station in Beckum nicht reichen, ist eine zweite Test-Stelle im Nordkreis geplant. Das bestätigte Kreissprecher Thomas Fromme auf Nachfrage. Zuständig für die Einrichtung einer weiteren Test-Station ist allerdings nicht der Kreis Warendorf, sondern die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Derzeit sei noch nicht klar, ob die zweite Abstrich-Station in Warendorf oder in Telgte kommen soll. Die Einrichtung dient der Entlastung der niedergelassenen Ärzte. Die Verdachts-Patienten brauchen eine Überweisung vom Hausarzt und müssen den Abstrich im Rachen selbst durchführen.