Am Freitagnachmittag bestätigte das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 173 Coronavirus-Fälle im Kreis. Das sind 35 mehr als noch einen Tag zuvor. Die gute Nachricht: Vier Personen wurden wieder als gesund gemeldet. In allen Städten und Gemeinden gibt es Infizierte. Insgesamt wurde für mehrere hundert Kontaktpersonen die häusliche Quarantäne angeordnet. Die Fallzahlen im Überblick: Ahlen (10), Beckum (14), Beelen (5), Drensteinfurt (16), Ennigerloh (15), Everswinkel (11), Oelde (29), Ostbevern (1), Sassenberg (7), Sendenhorst (16), Telgte (9), Wadersloh (5) und Warendorf (35). Die Erkrankten sind zum größten Teil Urlaubsrückkehrer oder haben sich als ihre Kontaktpersonen angesteckt und haben überwiegend nur leichte Symptome. Die hohe Zahl der Tests in den Laboren zeigt inzwischen Auswirkungen: Derzeit ist mit einer Wartezeit auf die Ergebnisse von 48 Stunden zu rechnen.