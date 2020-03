Der DRK Kreisverband Warendorf-Beckum hat wegen de sich ausbreitenden Corona-Fälle zum ersten Mal in seiner Geschichte den Krisenfall für das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Warendorf ausgerufen.

„Diese Entscheidung ist für uns eine historische“, so Präsident Dr. Frank Röschinger „sie ist von strategischer Bedeutung, schließlich können wir so in eine vorausschauen Einsatzplanung einsteigen.“ Zeitnah werde jetzt die Arbeitsfähigkeit des Einsatzstabes hergestellt. Diese Strukturen seien unabhängig davon, ob der Kreis Warendorf den Katastrophenfall feststellt. Sollte dies passieren, könne man die behördlichen Stabsstrukturen hervorragend ergänzen.

„Ich bin froh, dass wir diesen Schritt nun gehen“, so Detlef Weißenborn, DRK-Vorsitzender und Krisenmanager. „Damit stellen wir uns viel breiter auf, neben allen bisherigen Maßnahmen des betrieblichen Pandemieplans im DRK . Wir stehen aufgrund der schnellen Ausbreitung des Corona-Virus vor großen Herausforderungen.“ Das DRK könne auch Fachberatern in die Krisenstäbe des Kreises entsenden.

Der DRK-Einsatzstab wird in den Räumen des DRK Ortsvereins Warendorf in der Südstraße eingerichtet.