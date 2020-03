Ab Montag gibt es in den vier Akutkrankenhäusern im Kreis Warendorf 47 Intensivplätze, davon 32 mit Beatmungsgeräten. Dazu kommen noch zehn Intensivbetten, die im St.-Josef-Stift in Sendenhorst eingerichtet wurden. Bislang seien keine intensiv- oder beatmungspflichtigen Covid-Patienten bekannt. Krankenhäuser und Kreis stehen in engem Austausch. Die Akut-Krankenhäuser verschieben nicht zeitkritische OPs und arbeiten mit Hochdruck daran, Kapazitäten auszuweiten. Schutzmaterial wird in den Krankenhäusern zunehmend knapper.