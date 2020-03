13 Millionen für Neubau in Beckum

Corona zum Trotz: Im Sommer beginnen am Schlenkhoffs Weg in Beckum Modernisierungsarbeiten beim Bildungs-Center der Kreishandwerkerschaft (KH) Steinfurt-Warendorf. Die Förderzusagen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie des Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales liegen vor. Daher kann mit der Baumaßnahme begonnen werden – zeitgleich mit den Arbeiten am anderen Standort der Kreishandwerkerschaft in Rheine. Die KH selbst investiert für beide Modernisierungsvorhaben rund zehn Millionen Euro aus eigenen Mitteln. Für das Projekt in Beckum werden insgesamt rund 13 Millionen Euro investiert, davon kommen fünf Millionen aus Eigenmitteln, 5,85 Millionen vom Bund und 2,6 Millionen vom Land.

„Da die Gebäude teilweise sanierungsbedürftig sind, haben wir uns zur umfassenden Modernisierung der Bildungs-Center entschlossen, die – im Gegensatz zur Sanierungsmaßnahme – förderfähig ist“, erklärt KH-Geschäftsführer Reinhard Kipp .

Die ehemalige Technikerschule, in der sich die Bereiche Elektro und Friseur befinden, sowie die Tischler-Werkstätten, die Kantine und die Schweißwerkstätten werden abgerissen und wie für die Bereiche Kfz und Maler auch durch einen neuen Neubau ersetzt. Die Metall-Werkstatt verbleibt zunächst an ihrem Standort.

Das Modernisierungsprojekt betrifft vor allem die Gebäude. „Selbstverständlich wird aber auch – unabhängig vom aktuellen Modernisierungsvorhaben - die Ausstattung modernisiert und den Bedürfnissen einer zukunftsorientierten Ausbildung angepasst“, so Kipp.

Den symbolischen Startschuss gab NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann , als im Beisein von Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum, Kreishandwerksmeister Heinz-Bernd Lohmann und Geschäftsführer Reinhard Kipp die Zuwendungsbescheide über die Landesförderung für beide Standorte überreichte.

Startschuss für die Modernisierungsvorhaben der Kreishandwerkerschaft in Beckum (v. l.): Henning Rehbaum (MdL), Minister Karl-Josef Laumann, Kreishandwerksmeister Heinz-Bernd Lohmann, Henning Rehbaum (MdL) und KH-Geschäftsführer Reinhard Kipp.

„Wir brauchen in den überbetrieblichen Bildungszentren moderne Ausstattung auf neuestem Stand der Technik. Wenn wir sagen, dass die duale Ausbildung genauso wichtig wie die universitäre ist, dann wird das jeder unterschreiben. Das muss aber auch in den Investitionen für zukunftsfeste Infrastruktur deutlich werden“, so Laumann, der klarstellt: „Die überbetrieblichen Bildungsstätten gehören genauso zur Bildungsstruktur unseres Landes wie die Berufsschulen, Lehrwerkstätten, Universitäten oder Fachhochschulen. Da gibt es kein oben oder unten, sondern nur ein gleichberechtigtes Nebeneinander.“

Dem stimmt Kreishandwerksmeister Heinz-Bernd Lohmann zu und nennt die Gründe, warum die Kreishandwerkerschaft diese große Investition tätigen will. „Schon jetzt herrscht Nachwuchsmangel im Handwerk. Um eine handwerkliche Berufsausbildung für junge Menschen interessanter zu gestalten und die Attraktivität der betrieblichen Ausbildung im Wettbewerb zu schulischen und akademischen Bildungsangeboten zu erhöhen, bedarf es passender Rahmenbedingungen in unserer Region.“