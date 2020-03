Gute Nachrichten für Eltern von kleinen Kindern erbrachte eine Telefonkonferenz, die der Landrat mit den Bürgermeistern gehalten hat. Die Runde war sich einig, dass Eltern nur für Zeiten bezahlen müssen, in denen eine Betreuung in Anspruch genommen wird. „Das ist in der Coronakrise ein Gebot der Fairness, zumal es für viele Familien finanzielle Engpässe geben könnte“, sagt Landrat Dr. Olaf Gericke . Allein für das Kreisjugendamt verzichtet monatlich auf Elternbeiträge von 700 000 Euro.

Aufgrund der Corona-Krise sind die Kindertagesstätten und die Tagespflegestellen seit dem 16. März geschlossen. Es wird nur eine Notfallbetreuung für Kinder von Eltern angeboten, die die zentralen Funktionsbereiche des öffentlichen Lebens sicherstellen.

Der Kreis Warendorf und die Städte mit eigenem Jugendamt verzichten ab April auf die Erhebung der Elternbeiträge für Kita und Tagespflege. Sollte sich die Lage nicht ändern, gilt diese Regelung auch für die Folgemonate, in denen keine reguläre Betreuung stattfinden kann. In den Fällen, in denen die Eltern eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden für April keine Beiträge mehr eingezogen. Eltern, die die Zahlung per Dauerauftrag an die Jugendämter überweisen, sollten diese sofort stoppen oder aussetzen. Den Eltern, die per Einzelüberweisung oder Dauerauftrag für April bereits Beiträge gezahlt haben, erhalten diese zurück. Die Beiträge für den Zeitraum vom 16. bis 31. März werden zu einem späteren Zeitpunkterstattet.

Solche Regelungen soll es auch für die Beiträge in der Offenen Ganztagsbetreuung an Grundschulen geben.