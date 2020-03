Durchgedreht ist eine 57-jährige Patientin im Ahlener Krankenhaus. Die Frau befand sich am Samstag auf der Corona-Isolierstation und randalierte. Deswegen hatte die Klinik die Polizei gerufen. Als diese eintraf, riss die Frau einem Polizisten den Mundschutz ab, einem anderen seine Schutzbrille und versuchte dann noch, nach den Dienstwaffen der Polizisten zu greifen. Des Weiteren spuckte sie die Einsatzkräfte an. Den Beamten gelang es, die Ahlenerin zu beruhigen.

Als sie von einem Arzt behandelt werden sollte, schlug und trat die Frau um sich. Mit weiteren Unterstützungskräften gelang es, die 57-Jährige ruhig zu stellen und zu fixieren. Sie wurde später in eine Fachklinik gebracht. Die Polizisten, denen die Ahlenerin ihre Schutzmittel vom Gesicht gerissen hatte, wurden aus dem Dienst genommen, teilt die Polizeibehörde mit.

Wegen möglicher Verstöße gegen dasKontaktverbot hatte die Polizei im Kreis Warendorf am Wochenende aus sonst viel zu tun. Die Beamten wurden zu mehr als 30 Einsätzen gerufen. Scheinbar lockte das gute Wetter viele Menschen nach draußen. Immer wieder wurde die Leitstelle Freitag und Samstag über mögliche Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung informiert. Im Gegenzug waren es „nur“ fünf Einsätze am Sonntag und am frühen Montagmorgen.

Einsatzanlässe waren in erster Linie Kleingruppen, die sich an öffentlichen Orten aufhielten. In mehreren Fällen trafen die Ordnungshüter aber keine Menschen mehr an, weil sie sich bereits entfernt hatten. Bereits am Freitagnachmittag unterstützte die Polizei das Ordnungsamt am Warendorfer Lohwall, wo sich sechs Personen in einer Gruppe aufhielten. Sie erhielten Platzverweise und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Am späten Abend griff die Polizei in Neubeckum randalierende Jugendliche auf. Bei einem wurde Rauschgift sichergestellt.

Am Samstagabend ging die Polizei einem Hinweis auf ein geöffnetes Nagelstudio in Ahlen nach. Der Verdacht bestätigte sich. Die Beamten nahmen bei diesem Einsatz drei Personen fest.