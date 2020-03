Die Mordkommission ermittelt nach einem Streit zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in Oelde. Das Geschehen ereignete sich bereits am Sonntagabend: Ein 63-jähriger Mann griff einen 38-Jährigen mit einem Hammer und einem Messer an und verletzte ihn. Das teilen die Staatsanwaltschaft Münster und die Polizeibehörden in Warendorf und Münster gemeinsam mit.

„Nach ersten Ermittlungen ging dem Angriff ein verbaler Streit in der Wohnung des jüngeren Mannes voraus“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin. „Der Beschuldigte verließ im Rahmen der Auseinandersetzung offenbar zunächst die Wohnung, soll dann mit einem Hammer und einem Messer zurückgekehrt sein und dem 38-Jährigen unvermittelt mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Zusätzlich soll er ihm mit einem Messer oberflächliche Verletzungen im Brustbereich zugefügt haben.“

„ Der Beschuldigte soll dem 38-Jährigen unvermittelt mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Zusätzlich soll er ihm mit einem Messer oberflächliche Verletzungen im Brustbereich zugefügt haben. Der Beschuldigte soll dem 38-Jährigen unvermittelt mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Zusätzlich soll er ihm mit einem Messer oberflächliche Verletzungen im Brustbereich zugefügt haben. “ Martin Botzenhardt

„Nachbarn hörten die Auseinandersetzung, hielten den 63-Jährigen von möglichen weiteren Angriffen ab und riefen die Polizei“, erläuterte die Leiterin der Mordkommission beim Polizeipräsidium Münster, Kriminalhauptkommissarin Julika Böhlendorf. „Die von den Zeugen alarmierten Beamten nahmen den Beschuldigten noch im Treppenhaus fest. Die mutmaßlichen Tatwaffen fanden die Polizisten in seiner Wohnung.“

Der 38-Jährige wurde von Rettungskräften mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung und ordnete Untersuchungshaft an.