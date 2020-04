Helfende Hände dringend gesucht

Einzelhändler, denen Regalauffüller fehlen, Krankenhäuser, die Mitarbeiter in Pflege und Patientenverwaltung suchen, Landwirte, die dringend Erntehelfer suchen: Auch das ist eine Auswirkung der Corona-Pandemie. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die in Kurzarbeit sind oder deren Jobs ruhen. Viele von ihnen benötigen dringend einen Zuverdienst oder möchten sich einbringen. Deswegen hat die Arbeitsagentur Ahlen-Münster ihre Corona-Hotline zur Vermittlung von Jobsuchenden jetzt noch einmal erweitert. Bereits am Montag ist der Sonderservice zunächst für Landwirte und Erntehelfer mit großer Resonanz gestartet. Ab sofort nehmen die Fachleute in der Arbeitsagentur auch Stellenangebote und Bewerberanfragen für Tätigkeiten im Einzelhandel und im Gesundheitswesen auf.

„ Wir bringen Jobsuchende und Arbeitgeber aus Einzelhandel und Gesundheitswesen zusammen. Wir bringen Jobsuchende und Arbeitgeber aus Einzelhandel und Gesundheitswesen zusammen. “ Joachim Fahnemann

„An dieser Stelle möchten wir unser Expertenwissen einsetzen und schnell zwischen beiden Seiten vermitteln“, sagt Joachim Fahnemann , Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. In Gesprächen mit Arbeitgeberverbänden höre er täglich von der Personalnot, die als Folge der Corona-Pandemie in verschiedenen Branchen herrsche, so der Agenturleiter. Auch Karin Eksen, Geschäftsführerin des Handelsverbands Westfalen-Münsterland, erreichen viele Anfragen von Händlern, die dringend zusätzliches Personal benötigen: „Das betrifft natürlich den Lebensmittelhandel, aber auch andere Händler, die Waren des täglichen Bedarfs bereit stellen“. Ihnen komme während der Corona-Krise eine besondere Bedeutung zu, erklärt Eksen: „Der Einzelhandel sichert die Versorgung. Er gehört zu den sogenannten systemrelevanten Wirtschaftsbereichen.“

Unkompliziertes Verfahren

Zu diesen für das Funktionieren der Gesellschaft existenziell wichtigen Branchen zählt auch das Gesundheitswesen. Hier werden ebenfalls zusätzliche helfende Hände gebraucht. „Daher erweitern wir unseren Service und bieten Jobsuchenden und Arbeitgebern aus Einzelhandel und Gesundheitswesen mit einer besonderen Rufnummer die Möglichkeit, unkompliziert in Kontakt zu treten“. Die Fachleute der Arbeitsagentur, die über langjährige Erfahrung bei der Vermittlung verfügen, legen besonderen Wert auf eine gute Beratung der Arbeitgeber und einer passenden Vorauswahl, betont Fahnemann: „Damit entlasten wir die Personalabteilungen“.

„ Der Einzelhandel sichert die Versorgung. Er gehört zu den systemrelevanten Wirtschaftsbereichen. Der Einzelhandel sichert die Versorgung. Er gehört zu den systemrelevanten Wirtschaftsbereichen. “ Karin Eksen

Die Aktion richtet sich nicht nur an Arbeitslose und Arbeitsuchende. „Wir freuen uns grundsätzlich über Anrufe von Betroffenen der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie, die Vorerfahrung im Handel oder in Gesundheitsberufen mitbringen“, sagt Fahnemann. Das könnten Studierende sein, deren Aushilfsjobs weggebrochen seien. Auch Kurzarbeiter haben durch neue gesetzliche Regelungen nun die Möglichkeit, ihr Einkommen durch eine Tätigkeit in einem systemrelevanten Beruf aufzustocken. Als Beispiel nennt Fahnemann Mitarbeiter aus Gesundheitsberufen, die in Kurzarbeit sind, weil die Patienten ihre Behandlungen verschieben. „Mit ihren Vorkenntnissen sind sie in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, in denen aktuell Personal fehlt, eine wichtige Verstärkung“. Der Agenturchef betont: „Mit unserer gemeinsamen Initiative möchten wir die Unternehmen unterstützen und zugleich all jenen helfen, die durch die Corona-Krisein eine finanziell schwierige Situation geraten und dringend auf ein zusätzliches Einkommen angewiesen sind. Wir sind sicher, dass es viele gibt, die jetzt motiviert und tatkräftig helfen möchten“.

Interessierte Unternehmen und Jobsuchende aus Münster und dem Kreis Warendorf können sich ab sofort unter 02 51 / 69 89 00 bei der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster melden.