Ab Montag (6. April) steht im Kreis Warendorf eine zweite Abstrichstelle für Corona-Tests zur Verfügung. Das Institut der Feuerwehr NRW (IdF) stellte dazu Räume auf seinem Übungsgelände in Telgte zur Verfügung. Abstriche sind nur nach ärztlicher Voranmeldung montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr möglich. Täglich – auch am Wochenende – hat zu den gleichen Zeiten die seit drei Wochen bestehende Abstrichstelle in Beckum geöffnet.

„Wenngleich die Nachfrage zuletzt zurückgegangen ist, möchten wir mit der zweiten Abstrichstation für den Fall vorsorgen, dass wieder mehr Tests erforderlich sind“, sagt Dr. Wolfgang Hückelheim. Nicht zuletzt sollen die beiden Abstrichstellen im Nord- und im Südkreis, die nach telefonischer Anmeldung durch Ärzte ( auch durch die Hotline des Gesundheitsamtes, 0 25 81 / 53 55 55) die Hausärzte entlasten.

Die Räume in Telgte wurden vom Kreis mit der erforderlichen Telefon- und IT-Technik ausgestattet. Die Kassenärztliche Vereinigung stellt einen Arzt zur Verfügung. Die Patienten können direkt an der Station vorfahren. Sie erhalten das Material für den Abstrich durch ein Fenster und nehmen unter Anleitung selbst einen Rachenabstrich. Im Normalfall muss also kein Patient die Räume betreten – auf diese Weise wird das Infektionsrisiko gering gehalten. Eine weitere gute Nachricht: Die Laborkapazitäten für die Testdurchführung konnten durch Einbeziehung des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes in Münster ausgeweitet werden. Die Abstrichstelle hat die Adresse, Galgheide 7 in 48291 Telgte.