Agrarpolitische Herausforderungen

Mögen Toilettenpapier oder Nudeln momentan bisweilen auch Mangelware sein. Obst, Gemüse und Fleisch sind in Deutschland bislang in jedem Supermarkt ausreichend vorhanden.

Das liegt an Menschen wie ihm: Hermann-Josef Schulze-Zumloh . Er ist Vorsitzender des landwirtschaftlichen Kreisverbandes in Warendorf. Schulze-Zumloh kennt die Bauern und ihre Betriebe in der Region. Er weiß um die Situation seiner Kollegen in Zeiten von Corona. Grundsätzlich lässt sich Schulze-Zumloh, ganz Westfale, von der Pandemie nicht aus der Ruhe bringen. „Wir Landwirte haben aus der Vergangenheit Erfahrung mit Seuchen, etwa mit der Geflügel-Influenza oder der Maul-und-Klauen-Seuche. Wir wissen, wie man damit umgeht. In der jetzigen Situation geben wir daher noch mehr Acht auf Hygiene. Jeder passt doppelt auf und ist sensibilisiert“, sagt Schulze-Zumloh.

Gleichwohl geht die Coronakrise auch an den Landwirten im Kreis Warendorf nicht spurlos vorbei. Das äußert sich gleich in mehrfacher Hinsicht. Zuallererst: „Die Märkte sind durcheinandergeraten. Der Export zum Beispiel von Milch, Schweinefleisch oder Wurst bricht ein. Das können wir aber teilweise kompensieren, weil die Inlandsnachfrage gestiegen ist. Insgesamt sind die Märkte schwächer, aber wir sprechen noch nicht von einer Katastrophe“, sagt Schulze-Zumloh.

Darüber hinaus sind auch die Bauern im Kreis Teil einer großen Lieferkette. Sie arbeiten mit dem Tierhandel, Futtermittelbetrieben oder Maschinenherstellern zusammen. Gibt es dort Verwerfungen, wirkt sich das direkt auch auf ihre Arbeit aus. Ein Beispiel: „Wenn wir Ersatzteile für Maschinen oder Geräte brauchen, kommen diese häufig aus Italien oder anderen EU-Ländern. Normalerweise dauert es rund 24 Stunden von der Bestellung eines Ersatzteils bis zu dessen Ankunft auf im Betrieb. Jetzt beträgt die Lieferzeit mehrere Tage. Mit diesen Verzögerungen müssen uns arrangieren“, erläutert Schulze-Zumloh.

Das nächste Problem, das sich aus den coronabedingten Grenzschließungen ergibt, ist das Fehlen von Erntehelfern auf den Feldern. Schulze-Zumloh hatte bereits vor einigen Wochen angeregt, Erntehelfer mit Sonderflügen nach Deutschland zu holen. Genauso ist es jetzt auch gekommen. „Wir begrüßen diesen Schritt, denn wir brauchen diese Fachkräfte. Die Betriebe brauchen eingearbeitete Leute, denn das Gemüse muss ordentlich gestochen werden“, so Schulze-Zumloh. Das sei keine Arbeit, die ungelernte Helfer zuverlässig verrichten könnten. Mitten in der Coronakrise ist nun auch noch die neue Düngeverordnung in Kraft getreten. Damit sollen die Nitratwerte im deutschen Grundwasser gesenkt werden. „Die Umsetzung der neuen Düngeverordnung ist eine große agrarpolitische Herausforderung für unsere Betriebe. Die damit verbundenen Auflagen sind aus meiner Sicht nicht immer zielführend. Gut, dass wir noch ein halbes Jahr Zeit haben, um mit der Politik auf Landeseben Lösungen zu finden, wie wir die Auflagen erfüllen können.“

Trotz aller Schwierigkeiten stellt Hermann-Josef Schulze-Zumloh eines klar: „Wir fühlen uns von der Politik nicht im Stich gelassen.“ Er bleibt auch hier ganz Westfale. Stoisch – und zuversichtlich.