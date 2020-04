Durch einen Brand bei einem Kosmetikhersteller in Beckum ist ein Schaden von mindestens 500 000 Euro entstanden. Eine Passantin hörte am frühen Freitagmorgen (0:45 Uhr) einen Knall aus Richtung des Industriegebiets Daimlerring, sah kurz darauf Feuerschein und informierte die Polizei, wie die Polizei mitteilte. Gut 80 Feuerwehrkräfte rückten zu der brennenden Halle aus und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude. Abschließende Löscharbeiten zogen sich noch bis in die Morgenstunden.

Die Halle wurde weitgehend zerstört. Die Brandursache war zunächst unklar.