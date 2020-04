Coronavirus: Zahl der Neu-Infizierten steigt nur leicht

Die Zahl der Menschen im Kreis Warendorf, die sich seit dem 7. März mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Dienstag leicht auf 430 angestiegen. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl derjenigen, die wieder genesen sind. Der Kreis meldet 316 Personen, fünf mehr als am Vortag. Akut erkrankt sind 106 Menschen. Unverändert ist die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben Menschen, die mit acht beziffert wird. Zusätzlich meldet das Seniorenzentrum am Domizil in Ahlen vier an Corona verstorbene Bewohner. Da es dafür noch keine offizielle Bestätigung gibt, tauchen sie in der Statistik des Kreises noch nicht auf. Die Fallzahlen der Städte und Gemeinden:

• Ahlen: 61 Infektionsfälle, davon 27 Gesundete, 2 Verstorbene, 32 akut Erkrankte

• Beckum: 27 Infektionen, davon 20 Gesundete, 1 Verstorbener, 6 akut Erkrankte

• Beelen: 11 Infektionen, davon 7 Gesundete, 4 akut Erkrankte

• Drensteinfurt: 39 Infektionen, davon 33 Gesundete, 1 Verstorbener, 5 akut Erkrankte

• Ennigerloh: 19 Infektionen, davon 19 Gesundete

• Everswinkel: 30 Infektionen, davon 23 Gesundete, 7 akut Erkrankte

• Oelde: 65 Infektionen, davon 42 Gesundete, 3 Verstorbene, 20 akut Erkrankte

• Ostbevern: 6 Infektionen, davon 5 Gesundete, 1 Verstorbener

• Sassenberg: 17 Infektionen, davon 12 Gesundete, 5 akut Erkrankte

• Sendenhorst: 37 Infektionen, davon 31 Gesundete, 6 akut Erkrankte

• Telgte: 36 Infektionen, davon 30 Gesundete, 6 akut Erkrankte

• Wadersloh: 25 Infektionen, davon 18 Gesundete, 7 akut Erkrankte

• Warendorf: 57 Infektionen, davon 49 Gesundete, 8 akut Erkrankte.