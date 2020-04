Beckumer Freunde sammeln für die Hospizbewegung

Sie sind bestens zufrieden: die Beckumer Freunde, die „Zu Hause bleiben – Gutes tun“ gegründet haben. In bislang fünf Aktionen sammelten Frederik Nordhues , Christopher Noldes , Marcel Kubiak, Nicolas van Kevelaer, Tobias Kaiser und Lukas van Stephaudt bereits fast 13 000 Euro. Jetzt sagen die Beckumer Jungs allen Danke, die sie unterstützt haben.

Die jüngste Aktion war zugunsten desFrauenhauses Warendorf beziehungsweise für den Verein Rettungsring. Dafür kamen 2800 Euro zusammen.

Als nächste Aktion wollen die Initiatoren von „Zu Hause bleiben – Gutes tun“ die Hospizbewegung im Kreis Warendorf unterstützen, die im gesamten Kreis Warendorf sowie Lippetal aktiv ist. Das Hauptanliegen des Vereins ist, den offenen Umgang mit schwerer Krankheit, Sterben, Tod und Trauer zu leben und Menschen dabei in ihrem häuslichen Umfeld oder in Einrichtungen ehrenamtlich zu begleiten. 2001 hat der Verein sein Angebot durch die Eröffnung des stationären Hospizes in Ahlen ergänzt. Im Hospizzentrum sind ambulante und stationäre Hospizarbeit unter einem Dach vereint. Miete, Sach- und Personalkosten werden dabei nur zu einem Teil von den Kranken- und Pflegekassen getragen.

Viele Aufgabenbereiche wie etwa die Trauerbegleitung müssen zu hundert Prozent vom Verein finanziert werden. Das umfassende Angebot hospizlicher Arbeit kann nur dank der finanziellen Unterstützung vieler Menschen und Organisationen aufrechterhaltet werden.

Die Arbeit des Vereins ist aufgrund der derzeitigen Situation wegen Corona und den geltenden Beschränkungen erschwert, aber umso wichtiger. Aufgrund des Kontaktverbotes fehlen den Menschen in ihren letzten Tagen der Besuch der Angehörigen – diese Situation ist sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen sehr belastend. Zudem mussten sämtliche Angebote wie das Trauercafé, in dem Menschen, die um geliebte Personen trauern, ein geschützter Raum zum Austausch mit Gleichgesinnten angeboten wird, auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Damit der Verein seine Angebote sowohl ambulant als auch stationär ermöglichen kann, benötigt er 290 000 Euro Spenden pro Jahr. Daher rufen die Beckumer Freunde dazu auf, einen Teil dieser Summe durch die Aktion sicherzustellen. Sie läuft von Mittwoch bis Sonntagabend, 20 Uhr. Spenden können per PayPal an die Beckumer Freunde (paypal.me/zuhausebleiben) überwiesen werden. Diese leiten sie dann weiter oder man überweist direkt an die Hospizbewegung.

Mehr Informationen gibt es in den sozialen Netzwerken (Facebook: Zu Hause bleiben – Gutes tun, Instagram: @zuhausebleibengutestun) oder per E-Mail: zuhausebleibengutestun@gmx.de

Die Bankverbindung der Hospizbewegung: Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V.; IBAN: DE 38 4126 2501 1020 3004 00, BIC: GENODEM1AHL.