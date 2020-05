Sie fordert den zusätzlichen Ausbau der Strecke durch den Kreis Warendorf hindurch bis nach Lippstadt. Nach der Zusage zu einer Machbarkeitsstudie vom Zweckverband Schienennahverkehr (ZVM) Ende des vergangenen Jahres blicken die Sozialdemokraten nun optimistisch in die Zukunft. Um die Pläne weiter voranzubringen, berieten sich am Wochenende Landratskandidat Dennis Kocker , die SPD Fraktions- und Gemeindeverbandsvorsitzende von Wadersloh Anne Claßen, Michael Gerdhenrich, parteiloser von der SPD und den Grünen unterstützter Bürgermeisterkandidat für die Stadt Beckum, sowie ebenfalls aus Beckum, Fraktionsvorsitzender Karsten Koch und der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Felix Markmeier-Agnesens.

Für Landratskandidat Dennis Kocker ist die Erweiterung der Bahnlinie ein wichtiger Schritt im Rahmen der Mobilitätswende. „Wir wollen damit den Menschen in unserem Kreis das Leben leichter machen. Für Pendler, zur besseren Vernetzung der Städte allgemein und für die flexible, klimaschonende Freizeitgestaltung ist die Erweiterung der S-Bahnlinie bis nach Lippstadt unerlässlich.“

Aus dem Gewerbegebiet Loddenheide im Münsteraner Süd-Osten soll sich die S-Bahn über Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck den Weg in den Kreis Warendorf nach Albersloh und Sendenhorst bahnen. Diese Pläne sind bereits konkret. Weiter gehen soll es dann über Enniger und Ennigerloh nach Neubeckum, Wadersloh und schließlich nach Lippstadt. „Alle Haltestellen werden zweimal pro Stunde angefahren, bis in die Abendstunden hinein“, so Kocker.