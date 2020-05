Einen weiteren Schritt zurück zur Normalität vollzieht die Volksbank eG ab dem kommenden Montag, 18. Mai, mit dem kompletten Geschäftsstellennetz.

„In der kommenden Woche werden unsere Filialen wieder für den Kundenverkehr geöffnet. Dieser Schritt bedeutet jedoch nicht, dass wir zum Altgewohnten zurückkehren können. Umsichtiges Verhalten und Schutzmaßnahmen, unter anderem mit einem kontrollierten Zugang, werden unseren Umgang miteinander selbstverständlich weiterhin begleiten“, betont Vorstand Norbert Eickholt.

Der Entscheidung vorangegangen waren dabei die weiteren Lockerungsmaßnahmen, die während der letzten Bund-Länder-Konferenz beschlossen wurden.

Die bekannten Maßnahmen zu Hygiene, Abstand und Infektionsschutz werden in allen Filialen der Bank weiter eingehalten und strikt angewendet. Für alle Standorte sind zusätzliche Hygieneschutzmaßnahmen getroffen worden. So werden flächendeckend Kontaktschutzwände im Kundenservice und in der Beratung eingesetzt. Eickholt weiter: „Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns nach wie vor höchste Priorität. Gleichzeitig möchten wir aber auch den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden nach persönlichen Beratungsgesprächen und separaten Servicezeiten entsprechen.“ Die Servicezeit beginnt täglich um 9 Uhr. Die detaillierte Übersicht der Servicezeiten ist auf der Homepage unter www.volksbank-eg.de/Meine Volksbank veröffentlicht. Beratungstermine in der Volksbank sind weiterhin montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr möglich. Termine können dabei persönlich, telefonisch oder auch direkt online über die Homepage vereinbart werden. Wer direkte persönliche Kontakte weiterhin lieber vermeiden möchte, dem rät die Volksbank, die alternativen Möglichkeiten wie Online-Banking, SB-Geräte und telefonischen Service über die Kundenberater oder das Kundenservicecenter unter 0 25 81 - 57 0 zu nutzen.