LVHS bleibt Begegnungsstätte

Ab jetzt kehrt wieder Leben in die Landvolkshochschule (LVHS) in Freckenhorst ein. „Wir freuen uns, dass wir wieder Gäste empfangen dürfen“, sagt Direktor Michael Gennert mit Blick auf die Öffnung am Samstag, 16. Mai. Vor sieben Wochen musste die Bistumseinrichtung aufgrund der Corona-Pandemie ihren Bildungsbetrieb vor Ort einstellen.

Mit der Wiedereröffnung wird es anders werden als vorher, weil einige Sicherheits- und Hygieneregeln von allen zu beachten sind. „Die Sicherheit unserer Gäste und aller Mitarbeiter hat höchste Priorität.“ Darauf legt der Direktor wert.

Hygienekonzept unter Hochdruck

Mit Hochdruck arbeiten Gennert und sein Team gerade gemeinsam mit den anderen Bildungseinrichtungen des Bistums ein Hygienekonzept aus. Das Zusammenspiel von Tagungs-, Übernachtungs- und Gastronomiebetrieb stellt die Direktoren dabei besonders vor Herausforderungen. Hat die LVHS sonst Platz für Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen, fasst der größte Raum, die Gartenhalle, unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln künftig maximal 30 Personen. „Dafür wird es eine feste Sitzordnung geben, damit nachvollzogen werden kann, wer neben wem gesessen hat“, erklärt Gennert. Sämtliche Arbeitsbereiche im Haus müssen auf die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen überprüft werden. Deren Umsetzung wird auch den Gästen nicht verborgen bleiben. Schon im Eingang steht ein Spender mit Desinfektionsmittel bereit, die wichtigsten Hygieneregeln sind in einer Gästeinformation zusammengefasst. Die Rezeption ist mit einer Plexiglasscheibe geschützt, Markierungen unterteilen die Hauptflure in zwei Richtungsspuren.

Austausch weiter möglich

In den öffentlichen Bereichen der Landvolkshochschule muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Im Speisesaal können unter den aktuellen Umständen zurzeit 28 Gäste gleichzeitig verpflegt werden. „Immer vier Personen werden sich an großen Tischen gegenübersitzen, so dass trotz allem ein Austausch möglich sein wird“, sagt Gennert. Das Buffetangebot fällt erst einmal weg, dafür werden den Gästen die einzelnen Komponenten des Essens nach Wunsch von den Mitarbeitenden der Küche als Tellergericht gereicht.

Gennert und das Pädagogenteam üben sich in einer Willkommenskultur: „Wir sind eine Begegnungsstätte und möchten uns mit den Gästen zusammen auf den Weg machen – auch in dieser Situation“, betont der Direktor. Die Konzepte werden kontinuierlich überarbeitet. Die vergangenen Wochen haben die Pädagogen der LVHS genutzt, um Erfahrungen zu machen, wie Bildung digital vermittelt werden kann.

Online-Angebote

Verschiedene Formate hat die Einrichtung angeboten – von einer aufgezeichneten Lesung aus dem neuesten Buch des Benediktinerpaters Anselm Grün über eine Online-Sprechstunde für Angehörige von Demenz-Erkrankten bis zu einem Familienquiz über den Kreis Warendorf sowie Online-Angebote für Gesundheitsbildung. „In diesem Bereich werden wir ebenfalls weiterarbeiten“, erklärt Gennert. Die Angebote der LVHS lebten aber von dem direkten Austausch. „Hier wird auch weiterhin unser Fokus liegen.“

Unter folgenden Kontaktdaten ist die LVHS Freckenhorst für Rückfragen, Buchungen oder Anmeldungen erreichbar: über die Homepage www.lvhs-freckenhorst, per Mail an lvhs-freckenhorst@bistum-muenster.de oder telefonisch unter 0 25 81- 94 58 0.