Mit Vertrauen und Tatkraft

Kreis Warendorf -

Das Vertrauen der Mitglieder hat er – jetzt hofft er auch auf das der Wählerschaft: Mit 97,5 Prozent der Stimmen wählten die Vertreter der CDU-Ortsverbände am Samstag in Beckum Dr. Olaf Gericke erneut zum Kandidaten für die Landratswahl am 13. September.