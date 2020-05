Schrittweise Öffnung der Freckenhorster Werkstätten

Mit dem Ende des Betretungsverbots haben die Freckenhorster Werkstätten seit Montag damit begonnen, die Türen für Beschäftigte und Teilnehmer schrittweise zu öffnen.

Im ersten Schritt werden neben den weiterhin bestehenden Notbetreuungen nur wenige Menschen mit Beeinträchtigung wieder zurückkehren.

Entsprechend den Empfehlungen des Landschaftsverbandes LWL und des Landes werden dabei nur Personen berücksichtigt, die nicht zu einer Risikogruppen gehören. Als Risikogruppe gelten Personen über 50 Jahren, Personen mit Herzkreislauferkrankungen sowie mit Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber, der Nieren sowie Personen mit Krebserkrankungen, unterdrücktem Immunsystem und Personen mit mehreren Grunderkrankungen.

Arbeitsschutzstandards als Grundlage

Außerdem können Beschäftigte und Teilnehmer, die in einer gesonderten Wohnform leben oder die Distanz- und Schutzmaßnahmen nicht einhalten können, zunächst nicht berücksichtigt werden. Die Rückkehr basiert auf Freiwilligkeit.

Bei der stufenweisen Öffnung werden die Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zugrunde gelegt. In weiteren Absprachen wurden das Gesundheits- und Hygienekonzept der Werkstatt mit Betriebsärzten und dem örtlichen Gesundheitsamt für gut befunden und genehmigt.

Die Beförderung durch den Fahrdienst ist mit größeren Abständen (im Bus) und mit maximal zwei Fahrgästen (im Transporter) geplant. Im Fahrzeug ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Bitte denken Sie daran: Nur gesund zur Arbeit“, appelliert Geschäftsführer Antonius Wolters .

Ausschlusskriterien für eine Wiederaufnahme der Beschäftigung sind: 1. Akute Corona-Infektion 2. Akute Erkältungssymptome 3. Arbeitsunfähigkeit oder Quarantäne. Bestand in den letzten 14 Tagen vor Rückkehr in die Werkstatt wissentlich Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person, so ist ein Werkstattbesuch vorerst nicht möglich.

Unterweisung in neue Abläufe

„Der Alltag in unseren Werkstätten wird sich verändern“, so Antonius Wolters. Deshalb begann der erste Arbeitstag mit einer Unterweisung in diese neuen Abläufe und Regeln. Die Werkstatt weist darauf hin, dass trotz aller getroffenen Sicherheitsvorkehrungen und dem Arbeitsschutzkonzept ein Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus nicht völlig ausgeschlossen werden kann.

Nach acht Wochen Betretungsverbot und Notbetreuung freuen sich die Mitarbeiter in den Freckenhorster Werkstätten darauf, mit der Öffnung einen Schritt zurück in den Werkstattalltag zu gehen.

Selbstverständlich sind die Mitarbeiter vor Ort auch weiterhin für alle Menschen mit Beeinträchtigung da, die noch nicht wieder in die Werkstatt zurückkommen können. Sie werden regelmäßig kontaktiert sowie mit Bildungsmaterial oder Teilhabemaßnahmen versorgt.

Beschäftigte und Teilnehmer, die ohne eine Beschäftigung in der WfbM ansonsten keine ausreichende Betreuung haben oder bei denen die aktuelle häusliche Situation zu besonderen Belastungen führt, können auch weiterhin im Rahmen der sogenannten Notbetreuung in der Werkstatt aufgenommen werden. „Unsere Mitarbeiter der Sozialen Dienste sind für sie da, rufen Sie uns an. Wir stehen ihnen beratend zur Seite“, so Antonius Wolters.