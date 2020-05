Nur 58 Prozent der Teams wollen an den Start gehen

Dem WTV liegen nun die Zahlen der Rückmeldungen vor. Demnach haben sich 58 Prozent der 4560 gemeldeten Erwachsenen-Teams für einen Start entschieden. „Dieses Ergebnis spiegelt wider, dass in den Clubs die Entscheidung für oder gegen die Durchführung der Saison keine einfache war“, erläutert Corina Scholten aus der Geschäftsstelle des Verbands.

Die Ergebnisse aus den vier Bezirken sind sehr unterschiedlich. Während im Münsterland nur 46,1 Prozent der Teams aufschlagen wollen, liegt die Quote in Ruhr-Lippe (68,3) deutlich höher. Südwestfalen liegt mit 58,1 Prozent im Schnitt, während in Ostwestfalen-Lippe 61,5 Prozent der Mannschaften mitmachen.

Vor allem in den höheren Altersklassen gab es erwartungsgemäß viele Abmeldungen. „Wir glauben, dass wir mit der Übergangssaison trotzdem eine faire und spielbare Lösung für die Teams geschaffen haben“, wird Lutz Rethfeld, Vizepräsident für Wettkampfsport Erwachsene im WTV, in einer Mitteilung des Verbands zitiert. Von der vorübergehenden Abmeldung vom Spielbetrieb sollen die Vereine keinen Nachteil haben. Absteiger wird es nicht geben, nur Aufsteiger.

Bis Ende der Woche soll über die genaue Einteilung der Gruppen entschieden werden. Die endgültigen Spielpläne aller Ligen und Altersklassen – außer für die Junioren – sollen bis zum 3. Juni veröffentlicht werden.