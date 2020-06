In dem Gespräch ging es neben dem Schadensereignis auch um den Zustand der kreiseigenen Brücken. Landrat Dr. Olaf Gericke , der noch am Freitagabend in Westbevern war, um sich einen Eindruck der Lage zu verschaffen, sagte: „Das war Glück im Unglück. Man möchte sich nicht ausmalen, was hätte passieren können, wenn ein Zug mit dem Brückenbauteil kollidiert wäre.“

Der Kreis will nun die Kommunen noch einmal für das Thema Brückensicherheit sensibilisieren. Dazu habe man noch am Wochenende die Kommunen angeschrieben, heißt es von André Hackelbusch, dem Leiter des Amtes für Umweltschutz und Straßenbau.

Der Kreis Warendorf verwaltet seine 76 Brücken in einer softwaregestützten Datenbank. Jede Brücke wird nach der entsprechenden DIN-Norm in den dort vorgegebenen Intervallen überprüft und bewertet. Das positive Ergebnis anhand der vorliegenden Prüfberichte: Alle Brücken befinden sich in einem verkehrssicheren Zustand.