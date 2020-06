„Das ist eine super Chance“

Für knapp 28 000 Menschen haben die Unternehmen im Kreis Warendorf Kurzarbeit angemeldet. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt sind einschneidend und viele Betriebe und Beschäftige machen sich Sorgen. „Doch der Kreis ist eine starke Wirtschaftsregion, es gibt auch positive Nachrichten am Arbeitsmarkt“, so Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. Das zeigt das Beispiel von Marcel Flügel , der gerade einen neuen Arbeitsvertrag als Teamleiter im neuen Amazon-Logistikzentrum in Oelde unterschrieb.

Vollbremsung durch Arbeitslosigkeit

Marcel Flügel ist ein positiv denkender Mensch. Bei Problemen ergreift er die Initiative und sucht nach Lösungen. Diese Eigenschaften hat er in den vergangenen Wochen gebraucht. Denn nach einer mehrjährigen beruflichen Tätigkeit verlor er seinen Job als Fachkraft für Lagerlogistik. Eine Vollbremsung, wie er es ausdrückt. Dazu kam der Ausbruch der Corona-Pandemie, wodurch die Suche nach einer neuen Stelle nicht einfach werden würde, so die Erwartung des 43-Jährigen.

Arbeitsagentur will weiter Unternehmen und Mitarbeiter zusammenbringen

„Viele Unternehmen sind aufgrund der Corona-Pandemie bei ihrer Personalplanung zurückhaltend“, berichtet Fahnemann. Zahlreiche Betriebe mussten außerdem vorübergehend schließen oder Auftragseinbrüche hinnehmen und Kurzarbeit anmelden. Ein großer Teil der Mitarbeiter der Arbeitsagentur kümmert sich daher darum, die Anträge entgegenzunehmen und die Zahlung von Kurzarbeitergeld zu bearbeiten. „Wir sind aber gleichzeitig auch für die Unternehmen da, die gerade jetzt vermehrt Mitarbeiter brauchen, und für alle Menschen, die eine neue Beschäftigung suchen“, betont der Agenturleiter.

Flügel überzeugt mit Leidenschaft und positiver Einstellung

Auch Marcel Flügel wandte sich an die Arbeitsagentur. „Mein ganzes Berufsleben habe ich im Lager- und Logistikbereich gearbeitet. Das ist einfach mein Ding“, erzählt er. Die Leidenschaft für den Job ist ihm gleich anzumerken. Die Liebe und das Leben haben den gebürtigen Hessen vor einigen Jahren ins Münsterland verschlagen. Hier möchte er auch bleiben. Außerdem hat er eigentlich ehrgeizige Pläne: „Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln und meinen Meister machen“, so Flügel. Ein Vorhaben, für das Engagement und auch eine finanzielle Grundlage nötig sind.

Bedarf in der Logistik ist auch in der Krise hoch

Iris Teuber, Beratungs- und Vermittlungsfachkraft in der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, sieht die große Motivation, die Marcel Flügel mitbringt. Sie macht Mut und unterstützt ihn bei der Jobsuche. Gleich im ersten Gespräch in der Arbeitsagentur weist sie ihn auf die Jobangebote im neu entstehenden Amazon-Logistikzentrum in Oelde hin. „Die Logistik ist ein Beispiel der Branchen, in denen der Personalbedarf weiterhin hoch ist“, berichtet Joachim Fahnemann. „Hier bieten sich viele interessante berufliche Möglichkeiten, auch in Zeiten von Corona. Wir arbeiten daher intensiv daran, arbeitsuchenden Menschen besonders in dieser Zeit Perspektiven aufzuzeigen und sie mit den Unternehmen zusammenzubringen “, ergänzt er.

Vorstellungsgespräch per Videochat

René Hille, Mitglied der Standortleitung des neuen Amazon Logistikzentrums Oelde, erklärt: „Bei Amazon ziehen alle an einem Strang, um für die Kunden da zu sein. Das Vertrauen der Kunden hilft uns zu wachsen und das ist auch gut für die Region, denn für unseren Standort in Oelde suchen wir 1000 Mitarbeiter. Wir können damit vielen Menschen eine Möglichkeit für einen beruflichen Ein- und Aufstieg geben.“

Marcel Flügel bewirbt sich. Viele Hoffnungen macht er sich nicht. Denn die Stelle, für die er seine Bewerbung eingereicht hat, ist eine Position als Teamleiter, für die er einige Mitbewerber erwartet. Außerdem stellt Corona den Auswahlprozess auf den Kopf. Doch seine Unterlagen kommen bei Amazon gut an. Das erste Mal in seiner Laufbahn absolviert Flügel Vorstellungsgespräche per Videochat.

Einarbeitung zunächst in Hamburg

„Am Anfang war ich sehr nervös“, erinnert er sich. Aber man ist sofort auf einer Wellenlänge. Die Gesprächsatmosphäre, die angebotene Tätigkeit, die Rahmenbedingungen und die Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen: Alles passt. Und so kann er kurz danach seinen neuen Arbeitsvertrag in Händen halten. Bald geht es zur Einarbeitung in ein bereits bestehendes Amazon-Logistikzentrum in Hamburg. Marcel Flügel ist noch immer aufgeregt: „Das ist eine super Chance“, freut er sich auf den neuen Job.