Zwölf Mitarbeiter eines Schlachtbetriebs der Firma Tönnies, die in Oelde-Stromberg wohnen, sind mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf hatte am Montag vorsorglich Testungen bei 20 in Stromberg wohnenden Tönnies-Mitarbeitern veranlasst, weil sie bei der Arbeit im Werk Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) Kontakt zu einem an Corona erkrankten Kollegen hatten. Er war im Rahmen von risikoorientierten Testreihen der Firma positiv getestet worden.

Die zwölf erkrankten Mitarbeiter wohnen an zwei unterschiedlichen Adressen. Dort standen sie seit Montag unter Quarantäne und werden von ihrem Arbeitgeber versorgt. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt weitere Kontaktpersonen, um Infektionsketten möglichst zu unterbrechen. Die Firma Tönnies hat das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf umfassend und transparent informiert. Im Rahmen der Testreihen der Firma werden unter anderem Personen getestet, die nach einem Aufenthalt in der Heimat oder einem Urlaub zurück an den Arbeitsplatz gekehrt sind, neu eingestellt wurden oder symptomatisch sind. Dabei wurden 27 Mitarbeiter positiv getestet, von denen 26 aber keinen Bezug zum Kreis Warendorf haben.

Unabhängig von diesem Ereignis wurden am Mittwoch zwei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Eine weitere Person gilt als gesundet. Akut erkrankt sind derzeit insgesamt 28 Menschen im Kreis. Damit liegt die Zahl der seit März bekannt gewordenen Fälle nun bei 513. Davon sind 465 Menschen wieder gesund. In Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind bislang 20 Menschen.

In folgenden Kommunen im Kreis Warendorf sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:

Ahlen: 5 Personen (Vortag 6) Beckum: 2 (0) Beelen: 0 (0) Drensteinfurt: 0 (0) Ennigerloh: 3 (3) Everswinkel: 1 (1) Oelde: 12 (0) Ostbevern: 2 (2) Sassenberg: 0 (0) Sendenhorst: 0 (0) Telgte: 3 (3) Wadersloh: 0 (0) Warendorf: 0 (0).