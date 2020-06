Das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf meldet am Freitag 25 Personen als an dem Coronavirus erkrankt. Damit liegt die Zahl der seit März bekannt gewordenen Fälle nun bei 513. Davon sind 468 Menschen wieder gesund, das sind drei Personen mehr als noch am Mittwoch. In Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind 20 Menschen. In folgenden Kommunen im Kreis Warendorf sind aktuell Menschen nachweislich infiziert: Ahlen: 4 Personen (Vortag 5) Beckum: 2 (2) Beelen: 0 (0) Drensteinfurt: 0 (0) Ennigerloh: 3 (3) Everswinkel: 0 (1) Oelde: 12 (0) Ostbevern: 1 (2) Sassenberg: 0 (0) Sendenhorst: 0 (0) Telgte: 3 (3) Wadersloh: 0 (0) Warendorf: 0 (0).