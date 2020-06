Kreishaus öffnet ab Montag wieder

Ab Montag (15. Juni) öffnet der Kreis Warendorf seine Verwaltungsgebäude schrittweise für den Publikumsverkehr. Einige der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Sonderregelungen bleiben jedoch vorerst bestehen. Deshalb können die Zulassungsstellen in Warendorf und Beckum, die Führerscheinstelle in Warendorf sowie die Ausländerbehörde in Ahlen nur nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden.

Auch für das Bauamt ist eine Terminvereinbarung erforderlich. „Damit es in den Wartebereichen und auf den Fluren nicht zu eng wird, haben wir uns entschlossen, in den genannten Bereichen keine Sprechzeiten anzubieten“, erklärt Personaldezernentin Petra Schreier.

Termine in der Führerschein- und Zulassungsstelle sind weiterhin nur nach vorheriger Online-Terminvereinbarung über die Homepage des Kreises möglich: waf.de/zulassungsstelle bzw. waf.de/fuehrerscheinstelle.

Sofern die Zahl der Neuinfektionen im Kreis nicht stark ansteigt, werden die Führerscheinstelle und die Zulassungsstellen in Beckum und Warendorf ab dem 6. Juli wieder für spontane Besuche geöffnet – allerdings nur vormittags. Zudem muss die Besucheranzahl möglicherweise begrenzt werden. Nachmittags stehen die Führerschein- und Zulassungsstellen auch ab dem 6. Juli weiterhin nur Kunden zur Verfügung, die online einen Termin vereinbart haben.

Die Ausländerbehörde des Kreises in Ahlen kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden, 0 25 81 / 53 32 49 oder per E-Mail an auslaenderamt@kreis-warendorf.de. Weitere Infos unter waf.de/auslaenderamt

Da im Bauamt im Rahmen von Bauberatungen auch Planunterlagen gemeinsam besprochen werden, ist es schwierig, den erforderlichen Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. Deshalb sind persönliche Beratungen nach wie vor nur nach Terminabstimmung möglich. Dazu können sich Bürger direkt an die ihnen bekannte Sachbearbeiter wenden oder die zentralen Kontaktdaten des Kreisbauamtes nutzen: 0 25 81 / 53 63 63, E-Mail: auskunft.bauamt@kreis-warendorf.de Weitere Informationen unter waf.de/bauamt.